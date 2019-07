Autonomia | Confindustria Vicenza a Conte | basta ipocrisia | Governo vuole tutelare status

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) (AdnKronos) – “E quando il Premier fa una distinzione tra ‘noi’, i veneti e i lombardi, e ‘gli altri’ 45 milioni di cittadini, tralascia che 5 regioni da Nord a Sud hanno competenze diverse, che già oggi scuola (come testimoniano i test Invalsi) e il servizio sanitario nazionale (vedasi i bilanci regione per regione oltre al fenomeno delle migrazioni sanitarie) non producono gli stessi risultati in tutto il suolo italiano con il sistema di competenze attuale. L’, rivendicazione che possono avanzare tutte le regioni, mica solo Veneto e Lombardia come dimostra anche il caso della vicina Emilia Romagna, punta invece a cambiare il sistema, ad efficientarlo, a rendere palesi e dirette competenze e anche responsabilità delle scelte. Sialzare l’asticella o si rimane così?”, prosegue il numero uno degli industriali di ...

IndustriaVi : RT @ConfindustriaVi: .@lucivescovi: 'Basta #ipocrisia, il #Governo non vuole l'#Autonomia ma tutelare lo #statusquo' il presidente di #Conf… - ggivicenza : RT @ConfindustriaVi: .@lucivescovi: 'Basta #ipocrisia, il #Governo non vuole l'#Autonomia ma tutelare lo #statusquo' il presidente di #Conf… - ConfindustriaVi : .@lucivescovi: 'Basta #ipocrisia, il #Governo non vuole l'#Autonomia ma tutelare lo #statusquo' il presidente di… -