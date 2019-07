Antonio Noto | L' elettore è tifoso | per Matteo Salvini il caso Russia non cambia

Sondaggio di Antonio Noto : italiani nauseati dalle risse tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Gli italiani non ne possono più. Sono letteralmente " nauseati " dalle continue risse tra Lega e Movimento 5 stelle, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Dall'altalena crisi di governo sì, crisi di governo no. Scrive Antonio Noto su Il Giorno, illustrando il suo Sondaggio , che gli elettori in questo mo

Il sondaggio di Antonio Noto : un italiano su due dice no al voto anticipato. Grosso guaio per la Lega : Dalle urne del 26 maggio è uscita un'Italia diversa: in un anno la Lega ha raddoppiato i voti mentre il M5S li ha dimezzati. In altri tempi questo trend avrebbe generato immediatamente una crisi di governo, oggi invece i due leader Salvini e Di Maio dichiarano che la legislatura proseguirà per i pro