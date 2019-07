Spazio. Luca Parmitano è a bordo ISS

Spazio : partita nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...

Spazio - Astroluca sopra 200t carburante : 18.04 "La navicella #Soyuz condivide il nome con il suo lanciatore - Soyuz in russo significa unione. Nell'infografica vediamo le dimensioni di lanciatore e navicella. *astro-luca ed equipaggio siedono ora in cima a oltre 200 tonnellate di carburante. Lancio #MissionBeyond alle 18:28". E' il tweet dell'Agenzia Spaziale Europea a meno di mezz'ora dal lancio di Luca Parmitano e dei suoi compagni.

Spazio - tutto pronto a Baikonur per il lancio di Luca Parmitano : ecco i 6 esperimenti Asi che condurrà sulla Stazione Spaziale : È tutto pronto alla base di lancio di Baikonur, in Kazakhstan, per il lancio che riporterà in orbita Luca Parmitano. Il razzo Soyuz è ormai sulla rampa pronto per portare nello Spazio la nuova missione dell’Agenzia Spaziale Europea. L’astronauta italiano dell’Esa si sta preparando al lancio previsto domani, 20 luglio, alle 18,28 ora italiana, data iconica voluta dall’Esa per celebrare il cinquantesimo anniversario ...

Luca Parmitano pronto a partire nello Spazio! Gli esperimenti della missione Beyond : A sei anni di distanza dalla missione Volare l'astronauta italiano Luca Parmitano è pronto a tornare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Partirà alle 18:28 ora italiana di sabato 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), nel giorno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Sarà il primo comandante italiano della ISS. Durante gli oltre sei mesi di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ...

Spazio : la missione Beyond di Luca Parmitano ci avvicina alla Luna : Al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, si sono concluse le operazioni di roll-out (trasporto e posizionamento alla rampa di lancio) della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che il 20 Luglio porteranno sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. L’astronauta italiano ha scelto Beyond (“Oltre“) come ...

La Terra vista dallo Spazio : Luca Parmitano - il grande lavoro di preparazione e addestramento : Sabato 6 luglio, ore 23.55, su Rai3,” La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano”. Lo speciale emozionante, unico ed esclusivo, testimonia il grande lavoro di preparazione e di addestramento degli astronauti, prima della partenza nello spazio. Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, giorno dell’anniversario dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano in quarantena - manca poco alla missione Beyond : Il 28 giugno inizierà la quarantena per l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: tra 2 giorni entrerà nella fase di semi-isolamento che segna il primo passo verso la missione Beyond, che lo vedrà al comando della Stazione Spaziale Internazionale. La fase di isolamento vera e propria inizierà il 3 luglio, quando l’equipaggio si trasferirà in Kazakistan, nella base di lancio russa dalla quale il 20 luglio partirà la Soyuz ...

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca Parmitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...