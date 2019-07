Risotto con cozze | vongole e peperoni

Fonte : cosacucino.myblog

(Di domenica 21 luglio 2019)conIngredienti 320 g di riso 400 g di300 g dirossi una cipolla uno spicchio d’aglio un mazzetto di basilico, prezzemolo e maggiorana vino bianco secco un litro di brodo vegetale olio extravergine d’oliva sale, pepe neroconPreparazione Mettete a bagno lein acqua e sale per un paio d’ore, perche rilascino la sabbia. Pulitein acqua corrente spazzolando le conchiglie per eliminare ogni traccia di impurita; trasferitele in una padella capiente e fatele aprire coperte a fiamma vivace. Sgocciolatele con un mestolo forato e tenetele da parte. Filtrate il fondo di cottura. Fate abbrustolire inel forno caldo, spellateli, eliminate i semi e le costole bianche e tagliate la polpa a striscioline. Tritate la cipolla e rosolatela in un tegame con 3 cucchiai di olio. ...

