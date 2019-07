I robot sempre più “umani” | creato il primo sistema vascolare artificiale

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Idiventanopiù “umani“: ricercatori della Cornell University di Ithaca, New York, hannoil, applicato ad un pesce. Il “sangue” ha pompato i circuiti di un “pesce leone”, realizzato in laboratorio, che ha nuotato in una piscina per molto tempo, restandosott’acqua, come un esemplare vero. Il team della Cornell è convinto di avere raggiunto un punto di svolta: in futuro infatti si spera di realizzare unin grado di trasmettere energia ai transistor, con un liquido formato da zinco e ionio, e garantire operazioni di lunga durata. “In natura vediamo organismi in grado di sostenere operazioni sofisticate che prevedono molto tempo. Il nostro obiettivo è consentire anche aiun’autonomia sufficiente,” ha spiegato su ...

L_valhalla : @strongst_avengr Ogni tanto mi dimentico che è un robot quindi se muore lo puoi sempre rifare - lrrilevante : @Kellakiara Ti dirò di più, sono anche deluso dalla seconda stagione di big Little Lies. Ma pure la terza di strang… - Hartmann_TWT : @980Luca @pietro_nurra Volontà e budget...ammessonche la soluzione esista. Ad oggi i robot li abbiamo quasi sempre… -