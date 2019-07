C’era una volta Roma…“ANGELO DEL DOLORE”

Sbarco sulla luna - C’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Carrara - trovato il cadavere di un giovane in un fosso. Accanto C’era una bicicletta : Il cadavere di un uomo è stato trovato in un fosso a Carrara in zona del Castello Rosso di Ficola. Accanto al corpo, nel fosso, è stata trovata una bicicletta. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco e carabinieri. Si indaga per stabilire le cause del decesso: forse è rimasto vittima di una caduta.

Quentin Tarantino rivela i film che hanno ispirato C’era una Volta a Hollywood : Quentin Tarantino svela le star e i film che hanno ispirato C’era una Volta a Hollywood… Quentin Tarantino, nel corso di un’intervista per il Pure Cinema Podcast di Brian Saur e Elric Kane, ha rivelato quali pellicole degli anni ’60 e ’70 gli hanno dato l’ispirazione giusta per realizzare C’Era Una Volta a Hollywood. ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela i film che hanno ispirato C’Era Una ...

Podcast : «C’era una volta a Hollywood» di Quentin Tarantino : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Stromboli - parla il ragazzo sopravvissuto all’esplosione Thiago Takeuti : “C’era una pioggia di fuoco - mi sento miracolato” : “Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C’era una pioggia di fuoco“. A raccontarlo all’Adnkronos è Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni sopravvissuto ieri all’esplosione del vulcano a Stromboli. Ancora sotto shock e con il corpo ricoperto di graffi, racconta con la voce tremante quei “terribili ...

C’era una volta la vita : C’era una volta la vita Di Vincenzo Calafiore 03 Luglio 2019 Udine “… è lì che bisogna andare verso quell’altrove

C’era una volta Roma…“Roma delle Fate” : Si tratta dell’esperimento artistico-architettonico più audace intrapreso a Roma nel quale lo stile liberty, gotico, kitsch, barocco e medioevale, si fondono realizzando uno dei più caratteristici quartieri della capitale, il quartiere Coppedè. Agli inizi del XX secolo, venne costruito tra la Via Salaria e la Via Nomentana, racchiusa tra Via Tagliamento, Via Arno, Via Adige e Corso Trieste, un nuovo quartiere progettato dall’architetto ...

Pantelleria - palombari del Comsubin neutralizzano 23 pericolose bombe nelle acque intorno all’isola : “C’era anche una bomba d’aereo da 1.000 libbre” [FOTO e VIDEO] : Dal 25 al 28 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque dell’isola di Pantelleria attraverso la quale sono stati neutralizzati 23 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto ...

Autonomous driving - C’era una volta il volante e ci sarà ancora : Un milione e 350 mila morti ogni anno, oltre a un numero di feriti da moltiplicare (almeno) per dieci. Il tema dell’introduzione dei veicoli a guida autonoma non va inquadrato soltanto come business del futuro o come prossima conquista tecnologica, ma deve essere messo in relazione alle cifre agghiaccianti che testimoniano l’enorme costo, in termini di vite umane, tributato quotidianamente sulle strade di tutto il mondo. Una ...

C’era una volta Roma… “Santa Maria del Popolo” : Ci troviamo nel Rione Campo Marzio a Piazza del Popolo, ad ammirare uno splendido esemplare di architettura rinascimentale, la Basilica di Santa Maria del Popolo, costruita nel 1099 per volere del papa Pasquale II. Luogo di culto cattolico del centro storico romano, la Chiesa ospita numerose opere d’arte e monumenti funebri, divenendo un luogo ricco di storia e di capolavori inestimabili. Sulle pareti destra e sinistra, si trovano i due ...

Sondaggi politici Ipsos : C’era una volta il Pd - il partito dei sindacati : Sondaggi politici Ipsos: c’era una volta il Pd, il partito dei sindacati Ritornare ad essere il partito di riferimento dei sindacati. E’ questo uno degli obiettivi del nuovo Pd targato Zingaretti. Un rapporto logoro certificato anche dai fatti. Secondo un Sondaggio Ipsos per Linkiesta, il 43,7% degli iscritti ai sindacati alle europee ha votato per Lega e Movimento 5 Stelle. Ad essere attratti dalle sirene giallo verdi è stato ...

C’era una volta un clandestino - storia di Eltjon Bida : dal barcone al primo romanzo. “Ma ora l’Italia è arrabbiata” : Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu il primo arrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche Eltjon Bida, arrivato in Italia nel 1995, a ...

Chernobyl - in una fiction la verità del Cremlino : dietro il disastro C’era la Cia : La propaganda del Cremlino tira in ballo la Cia nel disastro di Chernobyl. La tv statale russa Ntv sta lavorando a una nuova serie sulla più terribile catastrofe nucleare di sempre. Un’opera in cui si insinua che, nel momento dell’esplosione, a Chernobyl c’era una spia americana. Lo sceneggiato è ancora in post-produzione ma è già stato sommerso da...

C’era una volta Roma…“Roseto Comunale” : Sulle pendici dell’Aventino, appena sopra il Circo Massimo, possiamo ammirare il bellissimo Roseto Comunale che ospita 1.100 specie di rose provenienti da tutto il mondo. L’idea di un roseto a Roma si deve alla Contessa Mary Gailey Senni che grazie al suo particolare amore per la natura, riuscì a convincere il principe Francesco Boncompagni Ludovisi alla sua realizzazione. Anticamente era posto sul colle romano Oppio, ma in seguito alla Seconda ...