Una sequenza d' azione di FF7 Remake è stata ricreata di Dreams

Fonte : eurogamer

(Di sabato 20 luglio 2019) Se non vedete l'ora di poter mettere le mani su FF7, potete sempre dare un'occhiata a, in quanto il titolo di Media Molecule è sicuramente pieno di risorse.Come possiamo vedere infatti, come ben sapreteoffre al giocatore una vera e propria piattaforma per realizzare i nostri giochi dando sfogo a fantasia e creatività. Ebbene un giocatore, particolarmente appassionato di Final Fantasy 7 si direbbe, ha pensato bene di ricreare unadi battaglia di FF7, e ha fatto un lavoro impeccabile.Su Twitter ècondivisa una clip del livello realizzato, e possiamo vedere unadi gameplay incredibilmente profonda realizzata totalmente in. La clip ritrae lo scontro tra Cloud, Tifa e Barret contro il boss Air Buster, e si tratta di un combattimento mostrato in FF7in diversi trailer.Leggi altro...

