ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2019) Potrebbe essere la svolta di questode France. Julianrealizza un autentico capolavoro nel giorno in cui la maglia gialla compie 100 anni. E lo fa nel migliore dei modi, andando a vincere la 13/a tappa, l'unica a cronometro dell'edizione del 2019, coprendo i 27,2 km del percorso cittadino di Pau in 35 minuti esatti. Su un tracciato con diversi strappi e molte curve (infatti ci sono state varie cadute)e' stato superlativo sbaragliando la concorrenza e imponendosi in un specialita', la crono, che non gradisce particolarmente. Cosi' ora, nel giorno in cui avrebbe dovuto cedere, incrementa il vantaggio in classifica generale alla vigilia dei.Ma non e' tutto, perche' bisogna sottolineare che il francese, galvanizzato dal tifo del pubblico, e' stato di gran lunga il migliore, facendo segnare il miglior tempo ad ogni rilevamento e respingendo, a una ...

ilfogliettone : Tour: impresa Alaphilippe, sempre più giallo. Ora Pirenei - - voceditalia : Tour de France: impresa Alaphilippe, sempre più giallo. Ora Pirenei - italyaturlarii : Tour: Alaphilippe vince la crono e rafforza la maglia gialla -