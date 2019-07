Per alcuni sono solo trofei Non si è genitori per dovere

Nintendo sta eliminando alcuni livelli creati da uno streamer all'interno di SuPer Mario Maker 2 : Lo streamer GrandPooBear è famoso nel web non solo per i suoi video, ma anche per la dedizione e la cura con cui ha creato una serie di livelli sia per il primo che per il secondo capitolo di Super Mario Maker.A quanto pare però, Nintendo ha cominciato ad eliminare parte dei livelli da lui creati. Già nel 2016 la casa di Mario ha cancellato ogni singolo livello creato da GrandPooBear per il primo Super Mario Maker, nonostante avesse riconosciuto ...

Alcuni livelli di SuPer Mario Maker 2 possono essere portati a termine solamente utilizzando glitch : In Super Mario Maker 2 sono iniziati a comparire dei veri e propri livelli "impossibili"! Questi livelli non possono essere terminati con i normali mezzi, a meno che non sappiate esattamente come funzionano Alcuni dei glitch di Mario Maker 2.Ceave Gaming ci offre una serie di cinque diversi livelli di Mario Maker 2 che possono essere risolti solo attraverso bug e trucchi, come ad esempio abbattere i nemici attraverso ostacoli. Un esempio ...

TIMMUSIC & Giga Plus a soli 2 - 99 euro al mese Per alcuni clienti selezionati : TIM propone ad alcuni clienti selezionati di attivare l'offerta TIMMUSIC & Giga Plus a soli 2,99 euro al mese: inclusi nel prezzo l'abbonamento a TIMMUSIC Platinum e 3 GB di traffico dati. L'articolo TIMMUSIC & Giga Plus a soli 2,99 euro al mese per alcuni clienti selezionati proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità di Vodafone Per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati : La stagione più calda dell'anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di lanciare alcune iniziative per viverla al meglio. Scopriamo quali sono L'articolo Ecco le novità di Vodafone per l’acquisto a rate di V-Pet Tracker e di alcuni tablet Android con offerta solo dati proviene da TuttoAndroid.

Ancora 16 anni Per recuPerare un aereo caduto nel 1946 sulle Alpi : i ghiacciai si stanno ritirando e sono riemersi alcuni pezzi : Sarà necessario aspettare Ancora, precisamente dagli 8 ai 16 anni, prima che il ghiacciaio del Gauli, sulle Alpi Bernesi in Svizzera, allenti la sua morsa sull’aereo militare americano caduto nel 1946. Il calcolo è stato effettuato da ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (Eth), i quali hanno previsto anche che la fusoliera non riapparirà nello stesso punto dell’incidente, ma circa un chilometro più in alto, trasportato dai ...

Vanno in pensione alcuni storici giochi Per Windows : Finisce un’era. Microsoft ha annunciato che alcuni degli storici giochi per Windows non saranno più aggiornati. Sono pertanto destinati a

Per la prima volta - Sotheby’s mette all'asta sneakers. Alcuni modelli partono da 80mila dollari : Per la prima volta nella sua storia, la casa d’aste Sotheby’s venderà sneakers. Grazie a una collaborazione con il negozio “Stadium Goods” hanno dato via ad un’asta chiamata “Stadium Goods: The Ultimate Sneaker Collection Online”, che offre 100 tra le più rare e ambite scarpe da ginnastica mai create. È possibile partecipare online o negli uffici di newyorchesi di Sotheby’s.Il ...

Alcuni Samsung Galaxy S10 e S10+ stanno “sbattendo” fuori gli utenti e Per ora la soluzione è sanguinosa : Alcuni utenti segnalano un grave problema con il loro Samsung Galaxy S10 o Galaxy S10+: pare che gli smartphone non consentano più di accedere al sistema dopo un recente aggiornamento. L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S10 e S10+ stanno “sbattendo” fuori gli utenti e per ora la soluzione è sanguinosa proviene da TuttoAndroid.

Sardegna - corruzione Per l’ampliamento di alcuni hotel di lusso in Costa Smeralda : a processo l’ex ministro Franco Carraro : È stato rinviato a giudizio con l’accusa di concorso in corruzione l’ex ministro e senatore di Forza Italia Franco Carraro nell’ambito della maxi inchiesta giudiziaria sui presunti abusi edilizi commessi in Costa Smeralda, in Sardegna. Al centro del processo ci sono infatti le licenze di concessione edilizia per ampliamenti ai noti alberghi di lusso Romazzino, Pitrizza e Cervo che la società Sardegna resorts avrebbe ottenuto ...

In Giappone alcuni non usano il car sharing Per guidare : C'è chi usa le auto a noleggio per dormire un'oretta, chi per mangiare o ricaricare il telefono, hanno scoperto alcune società

Berlusconi frena sulle primarie - ma sonda alcuni imprenditori Per guidare Forza Italia : La 'caccia' a un imprenditore che possa ripetere le sue gesta e prendere in mano il partito non è certamente cominciata ora. Ma, raccontano fonti parlamentari di FI, Silvio Berlusconi è tornato a cercare una figura che possa rappresentare il mondo delle aziende che non solo possa prendere in mano un movimento di centrodestra ma anche fare da contraltare a Di Maio e Salvini. Il Cavaliere, del resto, lo ha sempre ripetuto pubblicamente: servono ...

Vodafone regala il 5G ad alcuni utenti ma vara un nuovo costo Per gli smartphone a rate : Vodafone ha selezionato alcuni dei suoi clienti per offrirgli la possibilità di sperimentare gratuitamente la nuova infrastruttura 5G L'articolo Vodafone regala il 5G ad alcuni utenti ma vara un nuovo costo per gli smartphone a rate proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala ad alcuni clienti Special Minuti 7 Giga Per due mesi : Due mesi gratis di Vodafone Special Minuti 7 Giga: questo il regalo di Vodafone ad uno zoccolo di clienti selezionati L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti Special Minuti 7 Giga per due mesi proviene da TuttoAndroid.

Alcuni chiarimenti su TuTuApp in Italia - lo store alternativo Per iOS e Android : Si parla tanto in questo periodo di TuTuApp in Italia, un trend che va analizzato con grande attenzione in un particolare momento storico per gli utenti Android ed iOS. Si tratta di una sorta di alternativa a Cydia, in fase di involuzione soprattutto pensando alla questione jailbreak, come avrete percepito attraverso uno dei nostri ultimi recap di fine 2018. Cerchiamo dunque di capire come stiano le cose per gli utenti, con relativi ...