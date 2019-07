Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Capita spesso a quelli bravi di non essere a proprio agio (forse proprio perché sono bravi).Esattamente questo sta capitando a Giancarlo, il più esperto leghista al governo, il più ragionevole e preparato tra i dirigenti del movimento di Salvini, il più solido collegamento tra la Lega prima maniera (prima il Nord, secondo il dogma di Umberto Bossi) e quella di oggi (prima gli Italiani, nella versione riveduta e corretta dal Capitano).è alla Camera dal 1996, superato per longevità parlamentare solo da Calderoli (eletto per la prima volta nel 1992).Ha vissuto tutte le fasi del regno incontrastato ed incontrastabile dell’Umberto, mostrando lealtà ma mai servilismo.Ha fatto anche il segretario della Lega Lombarda, segno di una leadership territoriale da lui sempre curata con attenzione.Però, a differenza di ...

tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Giorgetti, l'uomo giusto nei posti sbagliati - HuffPostItalia : Giorgetti, l'uomo giusto nei posti sbagliati - Cudrilibere : @francofontana43 @Corriere Se è possibile, Giorgetti è l'uomo da temere più di quell'altro. -