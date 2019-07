Adesso lo dice anche l' Onu | calano i morti e gli arrivi in Ue

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Pina Francone L'Oimche sono diminuiti i decessi nel Mediterraneo e i profughi alla frontiere, che però continuano a sbarcare In questa prima metà del 2019 è diminuito – e di molto – il numero dei migrantinelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (agenzia collegata delle Nazioni Unite), che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel tentativo di mettere piede nel Vecchio Continente: un anno fa ierano stati 1.449, ben 766 in più. Ciò significa che i decessi sono il 53% in meno rispetto al 2018. Dal 53% a un'altra percentuale, quella degliin Ue, ridotti di oltre un terzo (-34%, per l'esattezza) sull'anno passato. L'Oim ha tenuto il punto sull'immigrazione a Ginevra (dove ha sede), spiegando appunto che 34.226 migranti e ...

