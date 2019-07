Tennis | WTA Bucarest 2019 | una grande Martina Di Giuseppe vola in semifinale | Barbora

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Per la prima volta quest’anno una giocatrice italiana entra indi un torneo WTA. A riuscirci èDi, capace di partire dalle qualificazioni e arrivare fino al penultimo atto a, battendo la cecaKrejcikova con il punteggio di 6-4 6-4, per la prosecuzione di un cammino splendido per la ventottenne romana. Per lei ora ci saranno sia l’approdo al numero 149 del ranking WTA, il migliore della sua vita, e la sfida alla kazaka Elena Rybakina. Il match comincia in maniera equilibrata fino al quinto gioco, quando Dimuove le acque trovando il break a zero grazie alla stessa dimostrazione di gioco vario portata in scena lungo tutto l’arco del torneo. Krejcikova risponde in maniera immediata, ma la parità è ristabilita solo per poco tempo, in quanto, sul 4-4, alla terza opportunità la romana si riporta in vantaggio, stavolta per ...

TennisWorldit : Wta Bucarest - Di Giuseppe non si ferma più: è in semifinale - pigi287 : RT @lorenzofares: Martina #DiGiuseppe ???? sta vivendo un sogno ?? È in semifinale al torneo #WTA di Bucarest ???? dopo aver battuto Krejcikova… - paolochirdo75 : RT @federtennis: Martina #DiGiuseppe si regala la prima semifinale in un torneo #WTA! A Bucarest l'azzurra supera Krejcikova per 6-4 6-4!… -