Sacchi sulla Gazzetta | “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Arrigodedica il suo commentodello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si vince generalmente con squadre difensive individuali, nel mondo si vince prevalentemente con team offensivi e collettivi. Sarri e Icardi Ed èin quest’ottica che Arrigo boccia il possibile arrivo di Mauro Icardi in bianconero. No egocentrici, secondo l’ex tecnico, è la parola d’ordine per la squadra di Agnelli. E di certo non si può negare che Mauro non si adatterebbe al calcio globale di Sarri e per di più andrebbe ad ...

