Picchia bimba di 2 anni davanti a tutti | arrestata baby sitter Torino | violenza choc

ilsussidiario

(Di venerdì 19 luglio 2019) Episodiounadi dueai passanti,per maltrattamenti e lesioni. Le ultime notizie.

infoitinterno : Torino, babysitter picchia in strada bimba in passeggino: arrestata - infoitinterno : Picchia bimba in strada: arrestata la baby sitter romena - infoitinterno : Torino, babysitter picchia bimba al volto: arrestata -