Nomine Rai | promozione per Franco Di Mare e Milo Infante | cosa faranno

liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’ad della Rai Fabrizio Salini ha sbloccato ledei vicedirettori di Raiuno venendo incontro alla richiesta dal direttore Teresa De Santis che aveva bisogno una propria squadra alla vigilia del lancio dei palinsesti dell’autunno. Molti i nomi già anticipati nei mesi scorsi e tra questi

DigiTalkPR : Rai, via libera di Salini ai vicedirettori di RaiUno – ECCO LE NOMINE Mentre con le nomine dei project manager e de… - LaurinoNicola : @MakyCore @MoriMrc @IlariaBifarini In Rai le nomine le fa il governo...Ma @byoblu è ancora su Youtube... - Primaonline : Rai, via libera di Salini ai vicedirettori di RaiUno - ECCO LE NOMINE -