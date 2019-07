Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani sabato 20 luglio Orari | tv e streaming

Mondiali di Nuoto 2019 – Flamini e Minisini verso l’argento nel duo libero a Gwangju : Azzurri verso un fantastico argento ai Mondiali di Gwangju: Flamini e Minisini secondi alle spalle solo della Russia nel duo libero verso il secondo argento consecutivo, terza medaglia iridata nel libero dal bronzo conquistato nell’allora inedita routine che ha esordito a Kazan, nel 2015. Manila Flamini e Giorgio Minisini sono “Angeli e Demoni” con la coreografia di Anastasia Ermakova e Stephan Miermont e la colonna ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in ottava posizione con tre argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Tuffi - Mondiali Gwangju 2019. Jack Laugher fa tremare i cinesi dai 3 metri ma sbaglia tutto all’ultimo tuffo : ancora oro-argento Cina con Xie e Cao : La Cina è viCina, troppo viCina, quasi battuta per Jack Laugher, il campione britannico che per cinque Tuffi su sei nella finale del trampolino 3 metri mette alla frusta i campioni cinesi Xie e Cao, mettendo in forte dubbio l’en plein di ori. Il sesto e ultimo tuffo, però, il triplo e mezzo rovesciato, che Laugher aveva sbagliato anche ieri in semifinale, è fatale al britannico che sbaglia tempi ed esecuzione, entra praticamente ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : il duo libero è ancora terreno russo - Cerruti-Ferro seste dietro alla Spagna : La settima delle dieci finali di Nuoto sincronizzato valide per il Mondiale 2019 in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud è stata quella del duo libero e lo spettacolo allo Yeomju Gymnasium è stato ancora una volta dominato dalle stelle della disciplina, le russe Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko (38 medaglie d’oro in due). La formazione sovietica ha rispettato i pronostici della vigilia e ha conquistato il sesto successo di ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le staffette azzurre : sarà finalmente gloria per le miste? Incognita 4×100 - occhio alla 4×200 : Dovevano essere sei su sette ma saranno solo cinque le staffette azzurre a caccia del pass olimpico e di un posto in finale a Gwangju. All’appello manca per scarsi meriti la 4×100 femminile, per la quale non si vede al momento la luce ion fondo al tunnel (anche se dagli Europei juniores qualche risultato interessante è arrivato ma siamo ancora molto indietro) e per scelta la 4×200 stile libero femminile perchè specialiste non ce ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (venerdì 19 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : L’ottava giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà quattro sport in programma: il nuoto di fondo, con le 25 km, maschile e femminile, il nuoto sincronizzato, con i preliminari del duo misto libero e la finale del libero a squadre, i tuffi, con i preliminari e le semifinali della piattaforma 10 metri maschile e la finale del trampolino tre metri femminile, e la pallanuoto, con la terza giornata del torneo maschile. Le gare ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le tre fatiche mondiali del nuovo Gabriele Detti : sarà addio ai 1500? : Sempre meno gemello, sempre più solido. Gabriele Detti si avvicina al Mondiale di Gwangju con tante aspettative nel cassetto, vuoi perché l’anno di attività, quello passato, ha aumentato la sua fame di vittorie e medaglie, vuoi perché la sua maturazione di atleta lo sta portando verso le specialità più brevi del mezzofondo, a differenza del compagno di avventure ma anche rivale Gregorio Paltrinieri che si cimenterà nel fondo, tenendo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - la prova del nove a Gwangju : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dal 21 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di loro, Margherita Panziera nei 200 dorso ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : la staffetta mixed guidata da Paltrinieri cerca il colpaccio a Gwangju : Domani alle ore 01.00 italiane sarà tempo di staffetta nei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. A Gwangju (Corea del Sud), la Nazionale ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico conquistato), è un troppo poco per una compagine come quella del Bel Paese arrivata in Asia con ben altre ambizioni. Certo, sono arrivate le qualificazioni a Cinque Cerchi di ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (giovedì 18 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Giovedì 18 luglio ci aspetta una giornata molto interessante nei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju. Si comincerà con la staffetta del nuoto di fondo dove gli azzurri sono attesi e tra i favoriti per il successo. La squadra guidata da Gregorio Paltrinieri vuol portarsi a casa la prima vittoria mondiale in acque libere e questa sembra essere l’occasione migliore per sbancare. Nei tuffi vedremo le nostre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...