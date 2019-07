Missione spaziale Apollo 11 | quanto è costata in totale e chi l’ha finanziata

termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2019)11:ine chila11, cioè quella che ha portato l’uomo sulla Luna per la prima volta? Non pochi hanno tentato di proporre una cifra, tuttavia, si sono scontrati con delle difficoltà.11: costo tra i 28 e i 30 miliardi di dollari Innanzitutto, se si vuole quantificare il costo della11 bisogna includere, e non è facile, anche i costi collaterali; inoltre, per rendere il calcolo affidabile sarà necessario adeguare la cifra al tasso di inflazione. Detto ciò, è possibile affermare con relativa certezza che il governo statunitense per l’allunaggio ha speso qualcosa come 20 miliardi di dollari: solo lo sviluppo della navicellaè costato 8 miliardi, invece, per i lanciatori dei giganteschi razzi Saturn sono serviti circa 10 ...

