Grancio | Raggi non ha strategie per diritto casa | lo segue Salvini

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Assistite in strutture di precarie e di emergenza ad oggi solo 77 persone delle 250 che abitavano l’edificio occupato, al costo di 1.755 euro al mese per una famiglia di tre persone, bambini allontanati dalle strutture scolastiche che frequentavano, decine di persone disperse per la citta’ o in altre occupazioni. Questo e’ l’esito reale dello sgombero di Primavalle che testimonia l’assenza totale di una strategia della Giuntaper ilalla, a rimorchio delle esibizioni muscolari del Ministro dell’Interno che in realta’ aggravano i problemi di sicurezza della citta’”. Cosi’ Cristina, esponente di Democrazia e Autonomia e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, vicepresidente della Commissione Urbanistica, a commento del cronoprogramma sugli sgomberi dei 25 stabili occupati reso ...