Forte terremoto in Grecia | panico ad Atene | milioni di persone in strada LIVE

Forte scossa di terremoto in Grecia : epicentro nella zona di Atene : Una Forte scossa di terremoto si è verificata poco fa in Grecia, esattamente alle ore 13.13. Dalle prime rilevazioni, si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 5,1/5.3 sulla scala...

Forte terremoto in Indonesia : danni a Bali : Una scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata in Indonesia: secondo l’Istituto geofisico statunitense il sisma ha avuto epicentro a 40 km sud-sudest da Kendalrejo a 91,6 km di profondità. Alcune case a Banyuwangi ed un tempio induista sull’isola di Bali avrebbero riportato alcuni danni. Non è stata emessa l’allerta tsunami. L'articolo Forte terremoto in Indonesia: danni a Bali sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di terremoto nel cuore della Grecia [DATI e MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.1 (provvisoria) è stata registrata in Grecia alle 10:50 UTC, a 5 km nordovest dalla località di Aianí: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma ha avuto ipocentro a 2 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Forte scossa di terremoto nel cuore della Grecia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte terremoto in Indonesia : colpite le Molucche centrali : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 11.10 italiane (corrispondenti alle 18.10 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente sulle...

Forte terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7.3 ha colpito le isole Molucche : Due violente scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia. Una scossa di magnitudo 7.3 ha interessato la città di Ternate, nelle isole Molucche. Un'altra scossa, questa volta di magnitudo 6.9, è stata registrata a Sumbawa, nella provincia occidentale Indonesiana di Nusa Tenggara. Per il momento non si segnalano vittime.Continua a leggere

Forte terremoto in Indonesia : colpite le Molucche centrale : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 11.10 italiane (corrispondenti alle 18.10 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente sulle...

Forte terremoto in Australia : trema la costa occidentale : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 07.39 italiane (corrispondenti alle 14.39 all'epicentro) nell'oceano Indiano orientale a largo...

Forte scossa di terremoto nella Grecia occidentale [DATI E MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Grecia. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato nella regione dell’Etolia-Acarnania, nella Grecia occidentale. Per ora non sono segnalati danni a cose o persone. L'articolo Forte scossa di terremoto nella Grecia occidentale [DATI E MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di terremoto nel sudovest dell’Iran : almeno un morto e 20 feriti : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata alle 07:00 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle vicinanze della città petrolifera di Masjid Soleiman, nel sudovest dell’Iran, a circa 450 chilometri da Teheran. “Una persona è rimasta uccisa e altre 20 sono state ferite nel terremoto di oggi a Masjed Soleiman“: lo ha confermato il governatore locale, Heidar Hojjatinia, citato da Fars. La vittima ...

Forte scossa di terremoto in Iran : crolli - probabili feriti e vittime : Una Forte scossa di terremoto si è verificata oggi alle 9, ora italiana, nell'area occidentale dell'Iran. Il sisma è stato di magnitudo 5.7 sulla scala Richter, ipocentro stimato a soli 5 km di...

Forte terremoto in Iran : epicentro vicino alla città petrolifera di Masjid Soleiman : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata alle 07:00 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle vicinanze della città petrolifera di Masjid Soleiman, nel sudovest dell’Iran, a circa 450 chilometri da Teheran. Non ci sono al momento notizie di danni a persone o cose. L’Iran è attraversato da diverse faglie sismiche e i terremoti sono molto frequenti. L'articolo Forte terremoto in Iran: epicentro ...

Trema l’Indonesia : allarme tsunami dopo una Forte scossa di terremoto - magnitudo 6.9 : Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'articolo Trema l’Indonesia: allarme tsunami dopo una forte scossa di terremoto, ...

Terremoto California M 7.1 - Los Angeles/ Video : "Possibile a breve altro Forte sisma" : Terremoto California magnitudo 7.1, Video. Rientrata emergenza a Los Angeles, ma gli esperti: "Possibile a breve altro forte sisma".

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più Forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti