FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì | e ci dà un forte insegnamento

Perché FaceApp è così pericolosa per la sicurezza dei dati? Parliamone : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo Perché FaceApp è così pericolosa per la sicurezza dei dati? ...