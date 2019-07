Ciontoli accusato di minacce e aggressione da un automobilista

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Non finiscono i guai per Antonio, condannato per l'omicidio di Marco Vannini: l'uomo è adesso indagato per minaccia aggravata. Giovedì 18 luglio il sottufficiale della Marina è stato convocato dai carabinieri, presso la caserma di via Sangallo a Citivavecchia, dove ha dato la sua versione per l'accusa dida parte di un cittadino fatta durante una testimonianza in tv. Nuove accuse da parte di un cittadino per AntonioIn un'intervista ad Anna Boiardi, giornalista di Quarto Grado, un sessantenne ha raccontato uno spiacevole accaduto sulla via Aurelia risalente all'estate 2014, quando per una trentina di secondi la sua macchina venne stata abbagliata da dietro da un'auto che voleva tagliarli la strada: il malcapitato accostò sul ciglio della strada e, abbassato il finestrino per chiarire la situazione, si trovò davanti Antonioche gli puntava una pistola. ...

Franci_mate : Poverino Logli si sente ingiustamente accusato... Logli ti auguro un giorno di dividere una cella 3x3 con Ciontoli #chilhavisto -