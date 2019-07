Autonomia | Giuliano | vince M5S e scuola | resta unità**

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Abbiamo garantito, e non era per niente facile, l’unitarietà del mondo dell’istruzione, resterà unitario, assolutamente. L’articolo 12 è stato soppresso, una vittoria dei 5 Stelle ma, da uomo di, posso dire vittoria dellaitaliana”. Così il sottosegretario allaSalvatore, lasciando il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi.“Non ci saranno concorsi regionali, sono state riconosciute prerogative che erano già ad appannaggio delle Regioni.il vincolo di permanenza, per le nuove assunzioni, di 5 anni e che era già scritto nella legge di bilancio”.L'articoloM5S eCalcioWeb.

Rossirob3 : RT @RegioCohe: Così agli inizi degli anni ‘90 Giuliano Amato si esprimeva sulla Autonomia #Autonomia #AutonomiaDifferenziata https://t.co… - RegioCohe : Così agli inizi degli anni ‘90 Giuliano Amato si esprimeva sulla Autonomia #Autonomia #AutonomiaDifferenziata - elisadeamicis1 : RT @articoloUnoMDP: Giuliano Laccetti: il no all’autonomia differenziata è la madre di tutte le battaglie, senza se e senza ma. #diventarel… -