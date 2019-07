Techetechetè | la puntata di stasera giovedì 18 luglio è dedicata a Milva

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) In omaggio al compimento dei suoi ottant'anni di età, in onda su Rai1 dopo il Tg della sera, dedica ladi18alla figura di, al secolo Maria Ilva Biolcati. Nata il 171939, la grandeè stata, e continua ad essere, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano del dopoguerra. Nel corso della sua carriera l'ispirata interprete è riuscita a imporsi anche fuori dai confini italiani. In sessant'anni di esibizioni canore, infatti, la "Rossa" ha ottenuto un ottimo riscontro anche in altri paesi europei quali Germania, Francia e Spagna, oltre che in Giappone, Corea del Sud e America Latina....

