Stefano De Martino sgancia la bomba su ‘Amici’ | la confessione inaspettata sul passato

(Di giovedì 18 luglio 2019)Desta attraversando un ottimo periodo sia dal punto di vista lavorativo, che sentimentale col ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Dopo Made in sud, infatti, Deè atteso con Belen alla conduzione della Notte della Taranta (il 24 agosto) e della finale del Festival di Castrocaro (il 3 settembre). Ma non è tutto, perché lo attende anche un’altra sfida, prendere il posto di Amadeus a Stasera tutto è possibile su Rai 2. Della Rodriguez, intervistato dal settimanale Oggi,dice: “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla. Il nostro ritorno di fiamma? Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore ...

