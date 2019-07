Smantellato magazzino pieno di droga | un arresto e sequestro 13 kg stupefacenti

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – Nei giorni scorsi a Roma gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno portato a termine una lunga attivita’ d’indagine che ha consentito di individuare e smantellare un importantedi, traendo inuna persona. In particolare, grazie ai pedinamenti di un soggetto con vari precedenti di Polizia, che gli investigatori ritenevano essere il fornitore di alcune piazze di spaccio capitoline, e’ stato individuato un casolare disabitato in aperta campagna, a due passi dalla cosiddetta ‘Citta’ morta’ di Santa Maria di Galeria, adibito a custodia di cocaina e hashish. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 13 chili di sostanza stupefacente, una pistola semiautomatica calibro 9 mm, rifornita – risultata rubata – nonche’ materiali distintivi in ...

