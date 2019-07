Marina di Ragusa | occorre intervenire in alcune zone | ecco dove

Festa di compleanno per il Porto turistico di Marina di Ragusa : Il Porto turistico di Marina di Ragusa compie 10 anni e festeggia in piazza con cabaret e musica. Francois e le Coccinelle e Gino Astorina

Marina di Ragusa - successo per Della Antipatia : successo Della serata organizzata dall’editrice opera incerta per ‘cosi’ come sei onlus’ a Marina di Ragusa. Presentazione del libro Della Antipatia