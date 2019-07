Manuel Bortuzzo torna a nuotare e scrive a Paltrinieri e Detti | “Vi sfido in un 50 stile”

Manuel Bortuzzo e le bracciate in piscina : «Sfido Detti e Paltrinieri sui 50 stile» : La sfida, via social, è già stata accettata. Al rientro dai mondiali di Gwangju, in Corea Del Sud, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri (argento nella notte con la staffetta mista del nuoto di fondo) andranno in piscina per nuotare con Manuel Bortuzzo. È stato il giovane nuotatore a proporre ai colleghi più noti una nuotata postando un video dei suoi allenamenti, ripresi dopo la sparatoria dello scorso febbraio quando è stato colpito da un ...

Manuel Bortuzzo torna a nuotare e lancia la sfida a Detti e Paltrinieri : «Nei 50 stile - quando volete» : La provocazione ai campioni mondiali di nuoto. La giovane promessa è rimasto paraplegico in seguito a una sparatoria in cui era stato coinvolto l’anno scorso

Manuel Bortuzzo - il nuotatore paralizzato alle gambe dopo l'agguato a Roma torna a nuotare in piscina : Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto rimasto paralizzato alle gambe dopo la sparatoria in cui è rimasto coinvolto a Roma si è rituffato in piscina ed è tornato a nuotare con un...

La storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film con Raoul Bova : L'annuncio del presidente della Federnuoto. "Sarà un onore per me. Grazie a tutti", è stato il commento del giovane...

La storia di Manuel Bortuzzo diventa un film con Raoul Bova : La storia di Manuel Bortuzzo raccontata in un film con Raoul Bova. Ad annunciarlo e' stato il presidente della Federazione italiana nuoto.

Dall’incubo al grande schermo - la storia di Manuel Bortuzzo diventa… un film : Raoul Bova sarà il regista : Il presidente della Fin ha annunciato che la storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film che sarà diretto da Raoul Bova Un incubo trasformato in opportunità, una storia triste divenuta piano piano un punto da cui rialzarsi per riprendersi la propria vita. Manuel Bortuzzo ci sta riuscendo alla grande, sfruttando l’agguato subito la notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma come una rinascita, nonostante la paralisi agli arti ...

Manuel Bortuzzo non si arrende : la promessa fa sognare gli azzurri e al Trofeo Sette Colli premia l’amico Detti : Manuel Bortuzzo non molla: il nuotatore italiano carico e motivato, un esempio da cui prendere ispirazione per non arrendersi mai Tutti ormai conoscono il dramma di Manuel Bortuzzo: il giovane nuotatore italiano è stato coinvolto in una terribile sparatoria, a causa della quale ha perso l’utilizzo delle gambe. Da bravo atleta e campione, Bortuzzo, che sognava di sfidare nelle competizioni che contano i suoi amici e colleghi Detti e ...

Manuel Bortuzzo : «Tra dieci anni sarò in piedi ma spero prima» : «Tra dieci anni mi vedo in piedi. Ma spero di riuscirci anche prima». Sorride Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Tra 10 anni mi vedo in piedi. Mi scrivono tante celebrità” : L’entusiasmo non manca mai. Non è mancato dopo il bruttissimo accaduto, lo scorso febbraio, quando fu colpito da un agguato, con dei colpi di pistola. Non manca ora, quando Manuel Bortuzzo sta provando a “rinascere”, nonostante la sentenza di invalidità a vita. L’ex nuotatore tricolore come di consueto è sorridente e si è concesso oggi ad un’intervista a margine della presentazione del terzo campionato Usip, ...

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

Domenica In : Manuel Bortuzzo fa commuovere Mara Venier in diretta : Mara Venier saluta Manuel Bortuzzo a Domenica In e si commuove: “Non ce la faccio…” Se c’è una persona che ultimamente può essere un esempio di come un essere umano possa affrontare le avversità e gli scherzi drammatici del destino con una forza e un coraggio invidiabili, quella risponde al nome di Manuel Bortuzzo. La promessa del nuoto italiano che la notte del 3 febbraio ha ricevuto dei colpi di proiettile che ...