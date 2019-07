Iliad invia una mail per informare gli utenti in caso di credito insufficiente per il

Libra - la nuova criptovaluta di Facebook : “Pagare sarà facile come inviare foto”. Tra i partner anche Vodafone - Uber e Iliad : Usa la stessa tecnologia di Bitcoin, ma i suoi partner vanno da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e Iliad. In tutto, a oggi, sono 30 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito, alle quali se ne aggiungeranno altre 70. È la nuova criptovaluta di Facebook creata dall’associazione no profit Libra, con sede a Ginevra, che debutterà nel 2020. Vuole essere il sistema di pagamenti del futuro su scala internazionale e con ...