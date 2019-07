Giorgia Gabriele | la ex di Vacchi | incinta e tutta nuda sui social

attualitavip.myblog

(Di giovedì 18 luglio 2019)con un bellissimo pancione esplosivo., ex fidanzata di Gianlucacon cui si dilettava a fare balletti a bordo piscina a suon di like, sta per dare alla luce il suo primo figlio. Aspetta un bambino dal compagno Andrea Grilli. “Quasi pronta per lui” ha scritto nella didascalia che la ritrae a pochi giorni dal parto. Il fiocco sarà azzurro: la stilista aspetta un maschietto come ha rivelato lei stessa in un post.

