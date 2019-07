G7,intesa su tassazione giganti del web

I ministri delle Finanze dei Paesi del G7 hanno trovato un'sull'urgenza di una web tax.Lo ha annunciato il ministro francese dell'Economia Le Maire, al termine del G7 a Chantilly (Francia) Il consenso è stato raggiunto sulla possibilità di tassare idel web anche nei Paesi in cui non hanno una presenza fisica, per evitare fenomeni di elusione. Nel documento finale si sottolineano anche le "forti preoccupazioni regolatorie e sistemiche" legate alle monete digitali.(Di giovedì 18 luglio 2019)