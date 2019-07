Fifa 20 : tutte le novità sul gameplay! : EA Sports sta pubblicando nel corso di questi mesi informazioni sul gameplay di Fifa 20 sottolineando come verranno risolti alcuni dei problemi più importanti rilevati in Fifa 19. Fifa 20 – Pitch Notes 1 Il primo articolo è stato pubblicato il 31 maggio, con largo anticipo rispetto al solito. Ecco il comunicato dettagliato! Ehi fan […] L'articolo Fifa 20: tutte le novità sul gameplay! proviene da I Migliori di Fifa.

Juventus solo su PES - cosa cambia per Fifa 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti : ecco tutte le novità : La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del ...

Tutte le novità di Fifa 20 dopo il caso Juve : dal gameplay a Volta Football : Sono davvero tante le novità di FIFA 20 promesse dagli sviluppatori di EA Sports dal palco dell'E3 2019. Anche quest'anno, Electronic Arts ha tenuto la sua tradizionale conferenza in occasione della fiera losangelina, approfittandone per presentare a stampa e grande pubblico l'evoluzione delle sua celebre simulazione calcistica. Il nuovo FIFA, in uscita il prossimo 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, è tornato poi ...

Fifa 20 da Volta Football a punizioni e rigori - tutte le novità : È ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri la marcia d'avvicinamento a FIFA 20, il simulatore calcistico di Electronic Arts che si paleserà come di consueto sugli scaffali agli albori dell'autunno. L'EA Play 2019 è stato foriero di interessanti dettagli sul nuovo capitolo della serie sportiva per eccellenza del colosso statunitense, che per questa nuova iterazione si è abilmente districato tra correzioni varie ed eventuali e nuovi innesti ...

E3 2019 : ecco tutte le modifiche apportate al gameplay di Fifa 20 : Electronic Arts continua la sua conferenza parlando di FIFA 20. Protagonista della mezz'ora è senza dubbio la nuova modalità presente all'interno del gioco, Volta Football. La modalità si ispira ai campetti da calcio cittadini, con una serie di arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti.Oltre a questo gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le modifiche apportate al titolo calcistico. ecco quindi tutto ciò che cambierà in ...

Fifa 20 : scopri tutte le novità! In uscita il 27 settembre! Ritorna Fifa Street? : Fifa 20 sarà il 26° capitolo della serie calcistica targata EA Sports! Come ogni anno anche stavolta vi aiuteremo con questa nostra guida a tenere traccia di tutte le novità, le immagini, i video e le indiscrezioni che lo riguardano! Presentazione, video e Trailer Fifa 20 L’8 giugno ad Hollywood prenderà il via la conferenza […] L'articolo Fifa 20: scopri tutte le novità! In uscita il 27 settembre! Ritorna Fifa Street? proviene da I ...