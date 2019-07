Von der Leyen | come si può credere ora in un cambio di paradigma?

Ue - Sassoli : “Commissari rispettino programma di Von der Leyen. E il Consiglio discuta il Trattato di Dublino” : “Lei ha caratterizzato la sua presidenza con un tono politico molto diverso dagli altri e ha fatto anche degli appelli ai governi dicendo che i commissari dovranno rispettare le linee programmatiche che lei ha indicato”. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli commenta il discorso di presentazione all’aula della neo presidente della Commissione europea e sottolinea che la fermezza di Ursula von der Leyen sul rispetto ...

Un'Europa più verde con Ursula Von der Leyen : “Quarant’anni dopo, finalmente una donna candidata alla Presidenza della Commissione europea. Sono grata a tutti coloro che hanno infranto le barriere e le convenzioni, per una Europa della pace unita e dei valori. Questa convinzione europea mi ha guidato, da madre, medico e donna politica. È al coraggio dei pionieri come Simone Veil che dobbiamo l’Europa unita. Sarà questo lo spirito che mi guiderà ...

Von der Leyen - M5s contro la Lega : 'Per colpirci scelgono l'irrilevanza' : La nomina di von der Leyen spacca il governo. Il M5s su Facebook: "Von der Leyen è stata votata anche da Orban e Kaczynski, la Lega pur di colpirci si condanna all'irrilevanza" Segui su affaritaliani.it

Von der Leyen - Salvini : “Noi coerenti”. 5 Stelle : “La verità? C’era accordo coi sovranisti - poi loro hanno votato contro” : “Abbiamo visto una presidente della Commissione europea indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi e Berlusconi e dai 5S, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi come la crescita economica, il controllo dei confini, siamo preoccupati. E’ passata per 9 voti, è come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta? Sono orgoglioso della coerenza e della lealtà dimostrata dagli europarlamentari della ...

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su Von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Ue - Zingaretti : “Voto M5s a Von der Leyen? Scelta autonoma - condividiamo. Ma smentisco ipotesi governo Pd-5Stelle” : Il voto del M5s, come noi, per Ursula von der Leyen come presidente Commissione Ue? Scelta autonoma, condividiamo il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von der Leyen sul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l’ambiente”, ha spiegato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Ma chiarendo: “smentisco l’ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e ...

Su Ursula Von der Leyen Lega e M5s trovano un nuovo fronte di tensione : La nuova presidente della Commissione europea sarà Ursula von der Leyen. I deputati europei hanno votato a scrutinio segreto e l’ex ministra della difesa tedesca ha ottenuto 383 voti a favore, superando di 9 voti la maggioranza necessaria. Von der Leyen sarà la prima presidente donna della Commissione. È di nazionalità tedesca, ma nata a Bruxelles. Iscritta alla CDU dal 1990, dopo alcune esperienze politiche a livello locale è stata nominata ...

Matteo Salvini e il no a Ursula Von der Leyen - Conte furioso : "La Lega ne pagherà la conseguenze" : "La Lega ne pagherà le conseguenze". L'ira di Giuseppe Conte si abbatte su Matteo Salvini non appena il premier viene a conoscenza del voto contrario dei leghisti all'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. L'altra metà del governo, il M5s, a Strasburgo ha invece votat

Von der LEYEN PRESIDENTE/ L'esclusione dei Verdi consegna l'Europa all'austerità : Ursula von der LEYEN eletta PRESIDENTE della Commissione: ha ottenuto di un soffio i voti necessari dal Parlamento europeo.

«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere Von der Leyen» - ira leghista sui cinquestelle : il governo rischia : «Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto...

Von der Leyen eletta per un soffio alla Commissione Ue : “L’Europa pronta a combattere per il futuro” : La ministra tedesca Ursula von der Leyen, designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, e' stata eletta dal Parlamento europeo presidente della Commissione europea ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il numero di votanti e' stato di 733 con ...

Governo spaccato anche su voto Von der Leyen. Lega accusa “Inciucio M5s-Pd” : Lega contraria, M5s a favore. L'elezione dell'ex ministra tedesca ha certamente alimentato la clamorosa spaccatura del Governo e della maggioranza nel giorno in cui l'Europarlamento incorona la prima donna presidente della Commissione. Lo scenario è sempre più chiaro. Da un lato il M5S, grande sconfitto delle Europee, determinante per l'elezione di Ursula von der Leyen. La Lega trionfatrice del 26 maggio ferma sul no e condannata ad una partita ...

