RdC | in Veneto in arrivo 142 navigator | a settembre i primi ‘patti per il lavoro’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – Sono in142 ‘’ nei Centri per l’Impiego del. Con la firma oggi, nella sede del Ministero del Lavoro di viaa Roma, della convenzione con Anpal Servizi da parte dell’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, diventa operativa l’assegnazione di ulteriore personale per affiancare l’organico dei 39 Centri veneti per l’Impiego nelle politiche attive per il lavoro collegate al Reddito di cittadinanza. Con l’dei, i Centri per l’Impiego inizieranno a contattare i beneficiari del reddito di cittadinanza per sottoscrivere il ‘patto per il lavoro’ e attivarli nella ricerca di una occupazione. La Regioneha già provveduto, d’intesa con Anpal Servizi, a distribuire la presenza deiin base ai fabbisogni di organico: 4 ...

FI_Veneto : RT @renatobrunetta: Si è preferito optare per un compromesso al ribasso con il M5s (#RdC+#quota100), compromesso che però ha fallito: inuti… -