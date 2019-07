Nella partita per il commissario Ue ora Giorgetti più debole Torna in pista M5S

La nazionale Under 21 ha perso 1 a 0 contro la Polonia Nella seconda partita degli Europei : La nazionale di calcio Under 21 ha perso 1 a 0 contro la Polonia nella seconda partita degli Europei di categoria. Al momento nel gruppo A la Polonia è prima con 6 punti e l’Italia è seconda con 3 punti

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile vincente anche Nella seconda partita - battuta sul filo di lana l’Ucraina : L’Italia femminile vince anche la seconda partita ai Mondiali di Basket 3×3, concludendo dunque a punteggio pieno la giornata di oggi. Le azzurre si prendono la rivincita della finale per il terzo posto degli ultimi Europei battendo l’Ucraina per 17-15 in una gara tirata fino agli ultimi istanti. L’inizio sembra avere una sola padrona, e cioè la Nazionale azzurra, che sale sul 3-0 e poi 4-1 con iniziative dentro e fuori ...

La Francia ha battuto 4-0 la Corea del Sud Nella partita inaugurale dei Mondiali femminili : La nazionale di calcio francese ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili, giocata venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi. Davanti a 45.261 spettatori la nazionale ospitante del torneo si è dimostrata nettamente

Basket femminile - Italia sconfitta di misura dall’Ucraina Nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

Basket femminile : Italia sconfitta di misura dall’Ucraina Nella prima partita di preparazione agli Europei : Finisce con una sconfitta la prima partita dell’Italia in preparazione agli Europei, che si terranno in Serbia e Lettonia (anche se le azzurre giocheranno solo in Serbia) dal 27 giugno al 7 luglio. Le ragazze di coach Marco Crespi sono state superate dall’Ucraina con il punteggio di 66-69. Sono state lasciate a riposo, in quest’occasione, Cecilia Zandalasini, Francesca Dotto, Elisa Penna, Kathrin Ress ed Elisa Ercoli. La ...

La Partita del Cuore 2019 : ecco chi giocherà Nella 28^ edizione : Francesco Totti e Cristiano Ronaldo Torna puntuale su Rai1 l’appuntamento con La Partita del Cuore. La 28^ edizione, in onda questa sera dall’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa a partire dalle 21,25 e vedrà come di consueto scendere in campo personaggi della musica, del cinema, dello sport e della televisione, tutti impegnati per un obiettivo comune, sostenere i progetti di ricerca della Fondazione Piemontese per la Ricerca ...

Harry segna i punti decisivi Nella partita di beneficenza. A Roma - anche senza Meghan - vince il sorriso del principe : L’arrivo di Harry nella Capitale è accolto da una giornata di ritrovata primavera. Il sole batte caldo sul suolo del Polo Club di Roma, dove il principe arriva per l’annuale evento - per la prima volta ospitato in Italia - dell’associazione da lui stesso fondata nel 2008, Sentebale, che si occupa di raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema dei giovani colpiti da Hiv in Africa subsahariana.nella partita di Polo, il ...