Lega | Belsito ricusa giudici Cassazione Pg | “Confermare non luogo a procedere per i

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Confermare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che il 23 gennaio scorso ha disposto il nonnei confronti di Umberto Bossi e il figlio Renzo, imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco, quest’ultimo condannato invece a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa, con pena sospesa. Lo ha chiesto il procuratore generale della, Assunta Cocomello, nell’udienza davanti alla II sezione penale della, chiamata a decidere su ricorso della procura generale di Milano, che chiede di estendere anche ai due Bossi la querela presenta dal leader delleSalvini nei confronti del solo. Non ci sarà sentenza, poichéhato il collegio. La presidente del collegio, Mirella Cervadoro, ha dato appuntamento aili degli imputati – oltre a, Umberto e Renzo Bossi per i quali la Corte d’appello ...

