Giorgetti ad Affari | non vado in Ue? La risposta eloquente in dialetto

affaritaliani

(Di giovedì 18 luglio 2019) “L’e stai me mét un trapun sott téra”, ovvero: "È stato come seppellire una talpa sottoterra". Così rispose il marito alla moglie che per punirlo l’aveva chiuso per giorni in cantina. Giancarlo, contattato dataliani.it, fa sue queste parole e risponde ironicamente in... Segui sutaliani.it

Affaritaliani : Ue, Giorgetti commissario di Ursula? E lui su Affari risponde in tedesco... - branstock : Proprio recentemente è stato ricordato di come #Giorgetti abbia detto nel 2018: 'L’Italia sta con gli americani per… - donapatri : #governo #lega o #ForzaItalia nazionale o regionale non cambia niente. #lega si spaccia per “nuova” ma non lo è… -