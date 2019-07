Gears 5 | un nuovo trailer mostra la modalità Arcade

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Microsoft e The Coalition hanno pubblicato unper5 in vista del Versus Multiplayer Technical Test del gioco previsto per il 19-21 luglio e il 26-29 luglio, in cui sarà possibile giocare alla nuova.Ecco una panoramica di, tramite il sito Web ufficiale di5:"Siamo entusiasti di offrire il primo sguardo su, untipo di esperienza Versus per tutti i tipi di giocatori. Questajump-in / jump-out renderà disponibili ai giocatori di5 Versus i personaggi, ciascuno con le proprie abilità e potenziamenti delle armi".Leggi altro...

