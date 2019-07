F1 | Nicholas Tombazis | “Vogliamo rendere il Circus più spettacolare | modificheremo nel

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La parola d’ordine è: spettacolo. Nel 2021 è attesa la cosiddetta “rivoluzione tecnica” in F1. I gestori americani di Liberty Media, in accordo con la FIA, voglionola categoria più appetibile al pubblico e stanno quindi elaborando un nuovo regolamento tecnico che tenga conto di questo aspetto, nonché anche di un risparmio dei costi per il. E’ opinione abbastanza diffusa che le monoposto debbano essere migliorate per far sì che i piloti abbiano maggiori chance per attaccare e quindi non doversi limitare anche a un controllo dell’usura degli pneumatici e dei consumi. Problematiche affrontate da, responsabile tecnico FIA delle monoposto ed ex tecnico della Ferrari, che in un’intervista riportata da it.motorsport.com, ha chiarito i punti nodali delle nuove norme. “Vogliamole F1 capaci di darsi battaglia ...