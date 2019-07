Usate mouse o tastiera senza fili Logitech? Aggiornate il software | c’è una falla nella

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il ricevitore per collegaree tastiereal computer potrebbe aprire le porte agli hacker e dare loro modo di prendere il controllo del computer. Il ricevitore è quella piccola chiavetta USB che contiene un’antenna, e mette in comunicazione la periferica con il resto del sistema. Nel 2016 fu protagonista di una chiacchierata vulnerabilità: un gruppo di ricercatori per la sicurezza scoprì che, inviando un segnale wireless che fingesse di provenire da un, le antenne vi si agganciavano, consegnando il sistema in mano a sconosciuti. La vulnerabilità fu battezzataJack e un aggiornamentorisolse tuttovittime. Ora si scopre che ci sono altre vulnerabilità simili aJack.G Pro e G Pro X sono le nuove cuffie per videogiocatori esigenti All’inizio di ...

BettaVitali : RT @Paoletta1010: Vengo da un paese dove il pc è l’ordinateur, il mouse è la souris, il businessman è l’homme d’affaires quindi mi chiedo,m… - marcodemo3 : RT @Paoletta1010: Vengo da un paese dove il pc è l’ordinateur, il mouse è la souris, il businessman è l’homme d’affaires quindi mi chiedo,m… - ____SiRvia : RT @Paoletta1010: Vengo da un paese dove il pc è l’ordinateur, il mouse è la souris, il businessman è l’homme d’affaires quindi mi chiedo,m… -