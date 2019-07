Stefano Cucchi | 8 carabinieri a processo per i depistaggi sulle cause della morte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Ottosono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presuntidi. Si apre quindi un quartoche vede alla sbarra la catena di comando dell’Arma che – secondo le accuse – avrebbe prodotto falsi per sviare le indagini. La prima udienza è fissata per il 12 novembre. A dover affrontare ilsarà, tra gli altri, il generale Alessandro Casarsa, attualmente in pensione, ex comandante dei Corazzieri e all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma. La sorella Ilaria: “Arma per la prima volta con noi”. Casamassima: “Me la stanno facendo pagare per aver parlato” Gli altri imputati sono il colonnello Lorenzo Sabatino, ex capo del nucleo operativo di Roma, accusato di omessa ...

Agenzia_Ansa : L'omaggio a Stefano #Cucchi e alla sua famiglia dello street artist #Sirante Roma, Torpignattara - #FOTO - Viceitaly : Gli altri Stefano Cucchi - I casi di abusi in divisa ancora aperti in Italia - kiarasci : RT @FQLive: #ULTIMORA STEFANO CUCCHI, 8 CARABINIERI RINVIATI A GIUDIZIO PER IL DEPISTAGGIO -