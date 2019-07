Sicurezza stradale | il sindaco di Modica chiede riunione straordinaria del Comitato

Terremoti e Sicurezza : in arrivo la prima grande struttura autostradale antisismica d’Italia : Sorge proprio sul cratere sismico dell’Aquila, e per questo il viadotto di Sant’Onofrio, sulla A24, nel casello di Tornimparte (L’Aquila), sarà la prima grande struttura autostradale italiana in grado “di rispondere ai Terremoti”. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, ha affidato ad una nota stampa l’annuncio dell’entrata a pieni regimi nella fase più ...

Sicurezza stradale : in Lombardia in 3 anni oltre 1300 vittime : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Sono stati 1.335 i morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti, secondo i dati Istat, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione, per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. Questi i dati che emergono dal convegno "S

Bolzano. SOS Zebra : in 1.500 a lezione di Sicurezza stradale : Nell’anno scolastico 2018/19 hanno partecipato alle iniziative sul traffico in sicurezza di SOS Zebra 1500 bambini delle scuole elementari e

Sicurezza stradale : studio ETSC sulla situazione in Europa : Secondo l’ultimo studio dell’ETSC – European Transport Safety Council, la Sicurezza stradale nelle aree urbane dovrà essere il tema prioritario per l’Unione Europea e per i Paesi europei nei prossimi 10 anni. Secondo recenti dati, infatti, le morti sulle strade urbane – anni 2010/2017 – sono diminuite di circa la metà rispetto ai decessi registrati […] L'articolo Sicurezza stradale: studio ETSC sulla situazione in Europa ...

Motori – Volvo inizia nuovo progetto per migliorare la Sicurezza stradale di tutta Europa [GALLERY] : Volvo entra a far parte di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisione dei dati sulla sicurezza stradale Volvo Cars unisce le forze a quelle di altre Case automobilistiche, società di servizi e governi nazionali nell’ambito di un innovativo progetto pilota pan-europeo per la condivisone dei dati sulla sicurezza del traffico generati dalle automobili e dall’infrastruttura stradale, allo scopo di rendere le strade ...

Sicurezza stradale - ecco i consigli su come far viaggiare i bimbi senza rischiare : viaggiare quando il bimbo è ancora assonnato, mantenere una guida il più tranquilla e regolare possibile, fare soste frequenti (almeno ogni 2-3 ore) e approfittare di queste per fare degli spuntini salati. Ma è importante anche far sì che l’abitacolo resti fresco, evitando soprattutto forti odori, e poi distrarlo con la musica o improvvisando giochi. Queste sono alcune semplici regole che possono aiutare ad evitare al bambino il classico ...

Motori – Driving Skills For Life : l’impegno gratuito di Ford per la Sicurezza stradale dei più giovani : Il Ford DSFL rappresenta l’impegno dell’Ovale Blu nell’area della Corporate Social Responsibility che si sostanzia nella presa di coscienza e nello studio della società, con lo sguardo rivolto, soprattutto, ai più giovani Al via l’edizione 2019 di Ford Driving Skills For Life (DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile indirizzato ai giovani nella fascia d’età 18-25, che torna in Italia per il 7° anno consecutivo e ...