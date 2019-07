NBA – Orgoglio Warriors | Bob Myers | “Curry | Green e Thompson sanno come si vince

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019) Bobelogia il core dei Golden State: la franchigia che ha raggiunto per 5 volte le Finals negli ultimi 5 anni sa ancorasi. E D’Angelo Russel resta Dopo 5 finali consecutive, 3 vinte e 2 perse, i Golden Statesembrano per la prima volta meno imbattibili del solito. La corazzata che ha dominato l’NBA nelle scorse stagioni si ritrova a dover ripartire quasi da zero. Premesso che l’addio di Kevin Durant è una perdita davvero pesante, cosìlo sono quelle di Livingston e Iguodala, in casasono rimasti pur sempre Stephen Curry, Draymonde Klay, una buona parte del core iniziale che ha dato inizio al quinquennio dei ragazzi di Steve Kerr. Ad essi si è aggiunto D’Angelo Russell in uscita dai Nets, playmaker giovane e talentuoso che potrà dire la sua in stagione, nonostante si parlasse di una sua possibile trade per ...