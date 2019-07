Lega | Capitanio | “Il like di Radio Due al tweet di Valentina Nappi su Salvini? Grave

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Ildel profilo ufficiale diDue aldicontro? Noi a posteriori ridiamo anche perché la vicenda ha dei lati paradossali e tragicomici, ma in realtà è molto. Il fatto che unadi Stato non controlli i propri social è un episodioche andava denunciato e sottolineato, perché siamo un Paese serio che vuole cambiare, che vuole introdurre il buon senso, che vuole ripartire. E questi episodi non devono verificarsi”. Sono le parole segretario della Commissione Vigilanza della, Massimiliano, intervistato da Lanfranco Palazzolo perRadicale, a proposito delapposto dall’account ufficiale diDue a unsarcastico dell’attrice hardsul ministro dell’Interno (“Seè cristiano io sono vergine”). Quelè stato prima stigmatizzato dallo ...

