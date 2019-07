Gazzetta | Rog all’Eintracht per 18 milioni Se parte arriva Elmas

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Continua il mercato in uscita del Napoli che, come sottolineato dal presidente, serve per fare cassa da utilizzare per eventuali acquisti. Secondo ladello Sport il prossimo a partire sarebbe Rog. Il croato attualmente in ritiro con il Napoli potrebbe approdare all’Eintracht, che scavalcherebbe Cagliari e Genoa che erano sul calciatore. Presto anche Rog sarà ceduto, con ogni probabilità: 18. Operazione che consentirà di concludere l’ingaggio del 19enne centrocampista macedone Eljif. La chiusura dell’affare aprirebbe la strada alla chiusura per, come De Laurentiis stesso aveva detto due giorni fa «? Sì ma dobbiamo vendere Rog» L'articolo: Rog all’Eintracht per 18. SeilNapolista.

