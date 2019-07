CorSport | Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis Per James dentro o fuori in una

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Da Madrid dicono chesi allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport., che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche, che ha chiesto al Napoli di rispondere entro una settimana alle sue richieste, altrimenti prenderà in considerazione l’offerta dei Colchoneros, nonostante la rivalità esistente tra le due squadre.continua a rappresentare un possibile alleato per il Napoli, non vuole cedere il colombiano ad un’avversaria, ma vuole chiudere l’affare. Gli interessano i soldi. I media spagnoli hanno scritto che il presidente del ...

