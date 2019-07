Calendario scolastico 2019-2020 | le date Alunni di Bolzano primi a tornare a scuola

Calendario scolastico 2019/20 : le date suddivise per regioni - news 26/06 : Sta per concludersi questo anno scolastico e già si pensa al prossimo. In questo articolo vi proponiamo tutte le date più significative relative all’a.s. 2019/20; in particolare le date di inizio e di fine anno, le festività e gli eventuali ponti suddivisi per regioni d’Italia. L’elenco delle regioni è suddiviso secondo l’ordine alfabetico. Calendario scolastico 2019/20: tutte le date più importanti (inizio e fine lezioni, ...

Regione Abruzzo - approvato dalla Giunta il Calendario scolastico 2019/20. : L'Aquila - La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2019/20 proposto dall'assessore all'Istruzione, Piero Fioretti. La Giunta ha deciso l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2019 per tutte le scuole di ogni ordine e grado e il termine l'8 giugno 2020 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e il 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre è stato ...

Calendario scolastico 2019/2020 - inizio e fine lezioni - vacanze : la tabella completa - oggi 11 giugno : Il Calendario scolastico 2019/2020 è completo in tutte le regioni. Tutte le regioni hanno già deliberato in merito all’inizio e la fine delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico. Abbiamo raccolto le date in una tabella, con le regioni suddivise per colori, così da rendere la lettura veloce ed intuitiva. La tabella adesso è completamente aggiornata. Calendario scolastico 2019/20: chi ha deliberato Ad oggi 11 giugno 2019, ...

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento ad oggi 5 giugno : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...