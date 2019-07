Calcio | lutto in Sudafrica | assassinato l’ex attaccante della nazionale Marc Batchelor

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) Una notizia shock sconvolge ilno: l’exè statomentre si trovata nella sua auto. Come riportato dall’ANSA,è morto sul colpo, ucciso da sette colpi di arma da fuoco, sparati da due uomini in moto, che sono poi fuggitivi. La polizia sta indagando e al momento sembra esclusa l’ipotesirapina, visto che non sono stati rubati oggetti personali. Muore così a 49 anni una delle grandi stellena degli anni 90’, che ha giocato prima nei Kazier Chiefs e poi negli Orlando Pirates, con cui vinse la Champions africana nel 1995.è diventato poi commentatore televisivo ed era noto in patria anche per aver criticato duramente Oscar Pistorius, condannato per l’omicidiofidanzata. alessandro.farina@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

