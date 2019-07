Ebola in Congo | l’epidemia arriva a Goma Sul posto centinaia di operatori ong | anche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Ministero della salutelese conferma il primo contagio dinella città di, capoluogo della provincia del Nord Kivu, città di 1 milione di abitanti sulle rive del lago Kivu. Da tempo, temendo questa evenienza, ben 3milasanitari erano stati preparati e vaccinati, ma – nonostante fosse preventivata – la notizia allarma, non solo per il numero di persone che risiedono in città, spesso stipate in quartieri poveri e nei quali le misure igieniche sono carenti, mae soprattutto per la posizione strategica di: la città si trova proprio al confine con il Rwanda, dove sorge la città “gemella” Gisenyi e dove il traffico transfrontaliero di merci e persone è molto intenso. Non solo: dall’aeroporto dipartono voli quotidiani per la capitale Kinshasa, distante 2mila km, maper altre capitali africane. E per l’Europa, Italia compresa. Da qualche ...

