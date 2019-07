Cina | effetto dazi | crescita aprile-giugno al 6 | 2% È il valore più basso dal 1992

Inter - effetto Conte : abbonamenti quasi sold out. Si avviCina Lukaku : Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, gli abbonamenti dell‘Inter in vista della prossima stagione viaggiano dritti verso il sold out. Possiamo definirlo un effetto Conte reale e concreto, effetto che potrebbe avere dei riscontri anche in chiave mercato. Di fatto, come riportato dall’odierna edizione di “The Sun“, i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo totale con […] L'articolo Inter, effetto ...