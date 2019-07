ASUS ROG Phone II è il primo device ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 855

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa,annuncia che l'imminente ROGII sarà ilgamingad essere alimentato dall'innovativo855 Plus Mobile Platform.ROGII offrirà agli utenti la migliore esperienza possibile di mobile gaming, integrando importanti innovazioni rispetto al ROG, smartacclamato a livello mondiale che ha fatto il suo debutto nel 2018. Disponibilità e specifiche tecniche di questo nuovo entusiasmante gamingsaranno annunciate nelle prossime settimane, ma la massima potenza del855 Plus Mobile Platform garantisce un'ulteriore spinta in avanti in termini di prestazioni complessive.La CPU Kryo 485 dinello855 Plus Mobile Platform è in grado di raggiungere fino a 2.96 GHz di velocità di frequenza, mentre la GPU Adreno 640 ha una velocità di clock del 15% ...

